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Навигационная система ГЛОНАСС перестала работать по всему миру

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Два орбитальных спутника связи поочередно вышли из строя, застопорив работу системы вне территории России.
Российская ГЛОНАСС сломалась
Российская ГЛОНАСС сломалась
3DNews

Из-за поочередного выхода из строя двух орбитальных спрутников по всему миру, кроме территории РФ, перестала работать  российская глобальная навигационная спутниковая система ГЛОНАСС. Об этом в среду, 25 апреля, сообщает агентство Интерфакс.

Напомним, накануне сообщалось, что вышел из строя второй подряд спутник ГЛОНАСС. В частности, сигнал от ГЛОНАСС-М №734 пропал 19 апреля, а вчера пропала связь с ГЛОНАСС-М №723. 

В июле первый спутник планируют заменить на резервный ГЛОНАСС-М № 756, который находится пока на Земле. 

В настоящий момент на орбите развернута группа из 25 спутников навигационной системы, из которых только 23 используются по назначению. Для охвата всего мира необходимо именно такое количество, но после потери сигнала с двух спутников система не работает. Территорию России охватывает сигнал 18 спутников, поэтому там сбоев не произошло.

ГЛОНАСС- одна из двух (вторая - американская GPS) полностью функционирующих навигационных спутниковых систем на планете. Как и американский вариант, создавалась для военных нужд, но в итоге получила двойное назначение, обеспечивая и гражданский рынок. Была запущена одновременно с системой предупреждения о ракетном нападении в 1982 году для оперативного навигационно-временного обеспечения неограниченного числа пользователей наземного, морского, воздушного и космического базирования, например, пассивных метео-РЛС. Дополнительно система транслирует гражданские сигналы, доступные в любой точке земного шара.

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Теги: Россия, космос, спутник, ГЛОНАСС, авария, навигация, Новости России
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Источник: korrespondent.net

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