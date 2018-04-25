В Армении министр присоединился к протестам

Глава Министерства спорта Армении Грачья Ростомян подал в отставку и присоединился к протестам в Ереване.

Грачья Ростомян подал в отставку и вышел к народу Vahe Grigoryan / Facebook

Исполняющий обязанности министра спорта и молодежи Армении Грачья Ростомян подал в отставку. Об этом со ссылкой на приемную чиновника сообщает в среду, 25 апреля, РБК.

В частности, указано, что Ростомян по призыву лидера партии Процветающая Армения, членом которой является, Гагика Царукяна присоединился к протестам.

Ростомян заявил, что уходит с поста, “осознавая насущность момента и ответственность каждого гражданина Армении перед армянской государственностью“.

“Своих коллег по Республиканской партии Армении (РПА) и АРФ (Армянской революционной федерации) Дашнакцутюн призываю без раздумий присоединиться к народу и подчиниться его требованиям. На данный момент нет ничего важнее, нежели поиск мирного выхода из ситуации для страны. По моему глубокому убеждению, этот выход на площади, рядом с народом“, - подчеркнул министр.

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Между тем участники акций протеста в Ереване, как сообщается, перекрыли дорогу из города в международный аэропорт Звартноц.

Напомним, утром 25 апреля в Ереване возобновились демонстрации за отставку правительства и президента страны Армена Саркисяна. Десятки тысяч протестующих заполнили площадь Республики, куда начали стягиваться сотрудники правоохранительных органов со спецтехникой.

Также на митинг пришел один из лидеров протеста, депутат Никол Пашинян. Он объявил, что митинг пройдет в 18:00 (17:00 по киевскому времени). Затем протестующие во главе с оппозиционером начали шествие по городу.