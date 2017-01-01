В Индии гуру осудили за изнасилование 16-летней девочки

У Асара Бапу миллионы последователей по всему миру. Наставник оказался не слишком духовным.

Индийского гуру Асара Бапу признали виновным в изнасиловании шестнадцатилетней девочки. Полиция в городе Джодхпур ожидает волну насилия от многочисленных поклонников и последователей Асара. Регион переведен в состояние повышенной безопасности. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на издание Al Jazeera.

Суд был вынужден огласить приговор 77-летнему гуру в тюрьме в связи с напряженной обстановкой в Джодхпуре.

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Адвокат девочки сообщил, что несовершеннолетняя была изнасилована в своем доме в 2013 году. Теперь признанному гуру грозит пожизненное лишение свободы. Против Асара Бапу открыто еще одно уголовное дело, согласно которому он со своим сыном обвиняется в изнасиловании двух сестер.

У гуру есть около 400 жилищ, где он обучает медитации и йоге. Его учениям следуют миллионы людей во всем мире.

Напомним, в августе 2018 года индийский гуру Гумит Рама Рахим Сингх получил 10 лет тюрьмы за изнасилование двух женщин.