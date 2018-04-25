В Польше суд отпустил украинца, грозившего "повторить Волынь"

Задержанный гражданин Украины угрожал посетителям ночного клуба убийством, инициировал драку с охранниками заведения, а также заявил, что он "солдат и бандеровец".

Окружной суд Люблина во вторник, 24 апреля, освободил от наказания 30-летнего украинца, который в сентябре 2017 года в одном из ночных клубов города угрожал присутствующим убийством и “повторением Волыни“. Об этом сообщает Zaxid.net со ссылкой на Dziennik Wschodni.

Отмечается, что Назарий К. пришел в клуб на ул. Ясной и начал цепляться к девушкам. Те пожаловались охранникам клуба. Вскоре работники заведения вывели украинца на улицу. Тогда тот начал оскорблять их.

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“Угрожал, что убьет нас. Снял с себя рубашку и с каждым хотел драться. Рядом стоял гриль - он перебросил его и выбил у присутствующих пищу из рук“, - заявил во время судебного процесса один из охранников.

Свидетели также добавили, что украинец кричал персоналу клуба “Вы польские ку*вы, закончите, как на Волыни“, а также заявил, что он “солдат и бандеровец“.

“Я знаю, что бандеровцы - это были украинские националисты, но не до конца знаю, что происходило на войне“, - пояснил в суде Назарий К.

Во время процесса он не признал своей вины. Заявил, что на агрессивное поведение его спровоцировали. Экспертиза показала, что на момент инцидента в крови украинца было полтора промилле алкоголя.

За такое поведение гражданину Украины грозило до 5 лет тюрьмы. Однако суд закрыл против него дело, назначив испытательный срок на два года.

Напомним, ранее окружной суд в Пйотркове-Трибунальском в Польше, приговорил к трем годам тюрьмы двух поляков, которые напали и избили украинцев в июне 2017 года.