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Венгрия продолжит ветировать переговоры Украины и НАТО - МИД

Комментариев: 1
Венгрия продолжит накладывать вето на вступление Украины в НАТО, пока она не восстановит ранее предоставляемые национальным меньшинствам права в Закарпатье.
Петер Сийярто озвучил позицию Венгрии по вступлению Украины в НАТО
Петер Сийярто озвучил позицию Венгрии по вступлению Украины в НАТО

Венгрия продолжит выступать против вступления Украины в НАТО вопреки внешнему давлению. Об этом заявил в среду, 25 апреля, венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто, сообщает пресс-служба МИД соседней страны.

"Венгрия не будет подвергаться международному давлению и жертвовать правами венгерского народа, живущего в Украине, ради геополитических интересов. Венгрия продолжит накладывать вето на вступление Украины в НАТО, пока она не восстановит права, ранее предоставляемые национальным меньшинствам", - заявил министр.

При этом глава ведомства подчеркнул, что страна может поменять свою позицию, если Украина восстановит права закарпатских венгров.

Ранее сообщалось, что венгерские власти приняли решение ветировать проведение заседания комиссии Украина - НАТО на уровне глав МИД.

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Теги: НАТО, НАТО-Украина, Языковой вопрос, Венгрия, блокирование, МИД, образовательные реформы, блокировка, национальные меньшинства
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Peyot    25.04.2018, 14:44
Оценка:  -3
Peyot
То есть все сотни нацменшинств все устраивает только руским и венграм что то не нравится))))) Венгрия мы тебе так скажем, что мы точно не будем жертвовать Закарпатской областью для того, что бы ваша верхушка политические девиденты получила))))))
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