Убийство журналистки на субмарине: Мадсен получил пожизненное

Петер Мадсен признал, что расчленил тело Валль и выбросил останки в море.

Резонансное дело об убийстве на субмарине в Дании завершено zdf.de

Датский изобретатель и капитан частной подлодки Петер Мадсен получил на суде в Копенгагене пожизненный тюремный срок за убийство шведской журналистки Ким Валль во время экскурсии в море.

Об этом сообщает агенство Радио Свобода.

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Судьи решили, что Мадсен не предоставил объяснений, которые “заслуживают доверия“, хотя капитан утверждал, что Валль якобы случайно погибла при аварии на субмарине, когда он был на верхней палубе.

Мадсен признал, однако, что расчленил тело Валль и выбросил останки в море.

Следователи заявляли, что Мадсен спланировал убийство и осуществил его, перерезав горло журналистке или задушив ее.

Напомним, в августе 2017 года затонула крупнейшая в мире частная подлодка UC3 Nautilus. Капитана Петера Мадсена спасли, а журналистка Ким Валль, находившаяся с ним на борту, таинственным образом пропала. Позднее, в прибрежных водах Копенгагена было обнаружено женское туловище без головы и конечностей.

В сентябре Мадсен заявил, что Валль погибла, когда ее якобы случайно ударила крышка люка. 4 октября на жестком диске датского изобретателя и капитана лодки обнаружили видео с обезглавленной женщины.

После полицейские водолазы обнаружили пилу на дне около маршрута следования подлодки Наутилус. В марте Мадсен признался, что расчленил тело журналистки.