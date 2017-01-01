Reuters: Наемники в Сирии используют российскую военную базу

Западные журналисты получили редкие свидетельства скрытой российской военной миссии в Сирии. Они узнали об использовании военной базы в РФ для переброски наемников.

Один из автобусов, который из Сирии привез гражданских на военную базу в РФ Reuters/Stringer

Три группы граждан России, которые по утверждениям Кремля являются мирными жителями и решили воевать в Сирии вне официальных военных миссий, были недавно доставлены из сирийского Дамаска на военную базу РФ. Об этом сообщает Reuters.

В частности, указано, что гражданские были якобы доставлены из Сирии прямо на базу Минобороны России в Молкино. Согласно данным сайта Кремля, Молкино - это местная 10 бригада спецназовцев.

“Это дает редкие свидетельства скрытой российской военной миссии в Сирии“, говорится в публикации.

Издание предположило, что эти группы лиц могут стоять за воздушными ударами в Сирии и подготовкой сирийских войск.

Отмечается, что в Сирии на стороне войск президента страны Башара Асада воюет более двух тысяч российских контрактников. Известно, что они перевозятся сирийской авиакомпанией Cham Wings. Репортеры издания зафиксировали чартерный рейс этой авиакомпании из Дамаска в гражданский аэропорт в Ростове-на-Дону 17 апреля 2018 года.

Так, журналисты наблюдали, как группы мужчин покидают терминал через обособленный от обычных пассажиров выход.

“Мужчины сели на три автобуса, которые доставили их в район, который преимущественно используется персоналом аэропорта. В багажниках автобусов были доставлены многочисленные негабаритные сумки, а мужчины, одетые в гражданскую одежду, вышли из транспорта, погрузили сумки и вернулись. Все три автобуса прибыли в Молкино незадолго до полуночи“, - говорится в статье.

Журналисты связались с владельцами некоторых автобусов и те рассказали, что сдают в аренду свой транспорт, однако не сказали кому именно.