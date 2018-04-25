Шотландского блогера оштрафовали на 800 фунтов за "зигующего" мопса

Блогер назвал вердикт суда "опасным прецедентом для свободы слова" и выразил намерение обжаловать приговор.

В Шотландии суд признал виновным в преступлении на почве ненависти блогера Маркуса Мичен, который научил мопса нацистскому приветствию и снял это на видео.

Об этом сообщает Associated Press.

Решением суда Мичен был оштрафован на 800 фунтов (1200 долларов) за проявления расизма и антисемитизма.

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Процесс над видеоблогером длился почти два года. Так, в 2016 году шотландец снял мопса, который смотрит видео с Адольфом Гитлером и вскидывает лапу на словах “Зиг хайль!“.

Видео набрало свыше трех миллионов просмотров, однако вызвало бурю негодования в комментариях.

Шериф Дерек О'Карролл отметил, что видео содержит антисемитский и расистский материал. Он также добавил, что блогер осознавал оскорбительность материала.

Сам же Мачен заверил, что снял видео, чтобы досадить своей девушке. На суде она также оправдывала его, заявляя, что ролик “это пример его специфичного чувства юмора“. За блогера даже вступился известный израильский комик Дэвид Бэддиэл.

После вердикта Мичен отметил, что такое решение создает “действительно опасный прецедент для свободы слова“ и выразил намерение обжаловать приговор.

Напомним, 24 апреля во Львове из школы уволили учительницу истории, которая также является депутатом Львовского городского совета от ВО Свобода, за прославление Адольфа Гитлера.