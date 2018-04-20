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В Испании нашли двойника Трампа

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Испанская журналистка Паула Васкес опубликовала фотографию жительницы муниципалитета Кабана-де-Бергантиньос в испанской Галисии Долорес Лейс Антело, которая похожа на президента США Дональда Трампа.
В Сети нашли двойника Дональда Трампа
В Сети нашли двойника Дональда Трампа

В Сети набирает популярность фотография жительницы муниципалитета Кабана-де-Бергантиньос в испанской Галисии Долорес Лейс Антело из-за ее сходства с президентом США Дональдом Трампом. Первой на это обратила внимание испанская журналистка Паула Васкес, которая опубликовала снимок на своей странице в соцсети Instagram.

Женщина была сфотографирована для репортажа, посвященного последствиям недавних штормов. Она позировала с мотыгой на ферме. 

 

 

Dolores Leis, onte, en Nant'on

Публикация от P a u l a (@trintadenovembro)

 

Вскоре сходством женщины и Трампа заинтересовались СМИ.

"Один из них является лидером свободного мира и сидит в Белом доме, а другая живет в более скромном месте в испанской провинции, но они настолько похожи, словно были близнецами, разлученными при рождении", - говорится в статье издания Newsweek.

По словам журналиста, если заменить мотыгу на фото на клюшку для гольфа, сходство с Трампом станет еще более явным.

 

Cмотрите фотогалерею: В Испании нашли двойника Трампа

 

Ранее в Сети было опубликовано фото собаки, которая внешне напоминает дочь президента США Иванку Трамп.

 

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Теги: США, президент, Испания, социальная сеть, фото, Трамп, двойники
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Источник: korrespondent.net

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