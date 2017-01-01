Российские тюремщики избивали заключенных под классическую музыку

Во время избиения заключенных звучал "Полет Валькирий" Рихарда Вагнера.

Факт насилия над заключенными запечатлен на видео Скриншот из видео

В отношении сотрудников красноярского главка Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) возбуждено уголовное дело по причине избиения сотрудников исправительной колонии 43 поселка Октябрьский. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

Следствие пока не установило личности всех, причастных к превышению полномочий с применением насилия.

Зам.нач-ка ГУФСИН по красноярскому краю Шахов.Н.В. 3 0:00 / 14:00

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“По предварительной версии следствия, в период с 2012 года по 21 апреля 2018 года, более точно дата и время не установлены, находясь в едином помещении камерного типа исправительной колонии №43 расположенной в поселке Октябрьский, неустановленные сотрудники ГУ ФСИН России по Красноярскому краю применили насилие к осужденным“, — говорится в сообщении.

21 апреля на видеохостинге YouTube появилось видео под названием Зам.нач-ка ГУФСИН по красноярскому краю Шахов.Н.В. 3, где работники колонии оскорбляют заключенных матом и бьют. Избиения и унижения происходят под звуки классической музыки, в том числе под Полет Валькирий Рихарда Вагнера.

Напомним, 10 апреля в Лукьяновском СИЗО Киева до смерти избили парня. По прибытии в Киевский следственный изолятор осужденный был помещен в камеру №14, где вел себя неадекватно и проявлял буйство. Вскоре парень был переведен в другую камеру с симптомами избиения, рассказали в Минюсте.