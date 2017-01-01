В РФ от взрыва электронной сигареты пострадали три студентки

Студентка курила по территории колледжа, с ней находились две подруги. В результате взрыва вейпа все они получили незначительные травмы.

В России в руках студентки московского колледжа №50 в Зеленограде взорвался вейп (электронная сигарета), что привело к ранению трех человек. Об этом со ссылкой на учебное заведение сообщает в среду, 25 апреля, РБК.

В частности, заместитель директора колледжа Марина Селеменева рассказала, что совершеннолетняя студентка курила за территорией колледжа, с ней находились две подруги. В результате происшествия все они получили незначительные травмы.

"По предварительной информации, полученной от работников скорой помощи, у одной из студенток рана на подбородке, у другой - слабый ожог двух пальцев, у третьей - покраснение на лице", - отметила Селеменева.

В свою очередь директор колледжа Андрей Бучкин заверил, что будут приняты дополнительные меры безопасности.

"В настоящее время мы принимаем дополнительные профилактические меры, в том числе подключены кураторы групп, педагоги-преподаватели ОБЖ, поскольку это не только социальная, но и педагогическая задача", - заявил Бучкин.

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