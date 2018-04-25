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Протесты в Армении: оппозиция требует "капитуляции" правящей партии

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Лидер протестного движения в Армении отказывается вести переговоры с Республиканской партией, которая находится при власти и требует ее "безоговорочной капитуляции".
Протесты оппозиции в Ереване
Протесты оппозиции в Ереване

Оппозиция требует от правящей Республиканской партии Армении "безоговорочной капитуляции". Об этом в среду, 25 апреля, заявил лидер акции протеста в Ереване Никол Пашинян, сообщает РИА Новости.

"У нас только одно условие - безоговорочная капитуляция Республиканской партии без предварительных условий", - заявил Пашинян на митинге на площади Республики.

По его словам, митинги продолжатся в среду.

На данный момент, по сообщению Интерфакса, дороги, ведущие к границам с Грузией и Ираном, перекрыты протестующими. Движение существенно затруднено и в столице - там проходят демонстрации.

Вечером оппозиция готовится провести очередной масштабный митинг в столице Армении.

Ранее партия власти заявляла, что готова переговорам с оппозицией.

 

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Теги: митинг, протесты, дороги, Армения, революция, переворот
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Источник: korrespondent.net

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