Протесты в Армении: оппозиция требует "капитуляции" правящей партии

Лидер протестного движения в Армении отказывается вести переговоры с Республиканской партией, которая находится при власти и требует ее "безоговорочной капитуляции".

Оппозиция требует от правящей Республиканской партии Армении "безоговорочной капитуляции". Об этом в среду, 25 апреля, заявил лидер акции протеста в Ереване Никол Пашинян, сообщает РИА Новости.

"У нас только одно условие - безоговорочная капитуляция Республиканской партии без предварительных условий", - заявил Пашинян на митинге на площади Республики.

По его словам, митинги продолжатся в среду.

На данный момент, по сообщению Интерфакса, дороги, ведущие к границам с Грузией и Ираном, перекрыты протестующими. Движение существенно затруднено и в столице - там проходят демонстрации.

Вечером оппозиция готовится провести очередной масштабный митинг в столице Армении.

Ранее партия власти заявляла, что готова переговорам с оппозицией.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet