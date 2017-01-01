Переключиться на мобильную версию

В центре Кабула прогремел взрыв

Комментариев: 0
В центре столицы Афганистана произошел взрыв, данные о погибших и пострадавших на данный момент уточняются.
В Кабуле произошел новый взрыв
В Кабуле произошел новый взрыв

В центре столицы Афганистана Кабуле произошел взрыв. Об этом со ссылкой на данные полиции сообщает в среду, 25 апреля, телеканал ToloNews.

Отмечено, что данные о погибших и пострадавших на данный момент уточняются.

Напомним, 22 апреля в Кабуле террорист-смертник привел в действие самодельное взрывное устройство, в результате чего погибли 48 человек, в том числе пятеро детей, еще 112 человек были ранены. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка Исламское государство.

В тот же день в афганском городе Пули-Хумри в провинции Баглан на севере страны прогремел взрыв, жертвами которого стали шесть человек.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Афганистан, теракт, взрыв, Кабул, теракты
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь