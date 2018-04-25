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В РФ школьницы в балетках маршировали по сугробам

Комментариев: 2
Строевую подготовку школьниц оценивали военные в теплых бушлатах. Организатор конкурса заявила, что больше детям маршировать было негде.
Шкльницы в коротких обках маршируют в снегопад
Шкльницы в коротких обках маршируют в снегопад
vk.com/te_ekb

В Екатеринбурге школьницы в балетках и коротких юбках маршировали по сугробам на конкурсе Смотр строя и песни, сообщает в среду, 25 апреля, Znak.com.

Отмечается, что появившиеся в одной из соцсетей фото одетых не по погоде девочек, возмутило пользователей. Особенный цинизм ситуации, по мнению пользователей добавляет тот факт, что со стороны за маршировкой наблюдают мужчины в зимней военной форме, которые, видимо, оценивали строевую подготовку.

Представитель проекта Сыны и дочери Отечества, в рамках которого проходил конкурс, Ольга Рогулина объяснила, что в оргкомитете не ожидали, что в этот день в Екатеринбурге пойдет снег. А другой площадки для маршировки у организации не нашлось.

"В помещении площадка под маршировку не предусмотрена: там полы находятся в аварийном состоянии, в некоторых местах проваливаются, и дети могли получить травмы. На площадь вышли команды, которые приняли осознанное решение выступать вот так вот, и их руководители дали на это согласие", – заявила Рогулина.

 
vk.com/te_ekb

А в Донецке школьников учат выкладывать портрет Захарченко на трибуне стадиона. Мероприятие происходит в рамках подготовки к "Дню республики" 11 мая.

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Теги: Россия, дети, фото, снег, марш, Екатеринбург
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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МаксимУм    25.04.2018, 20:13
Оценка:  +1
МаксимУм
Тяжело в учении - легко будет в Сирии.
Глод    25.04.2018, 19:54
Оценка:  +4
Глод
Скрепно.
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