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Путин обсудил с президентом Армении ситуацию в Ереване

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Владимир Путин и Армен Саркисян отметили, что для преодоления кризиса в Армении сторонам конфликта надо проявлять сдержанность и ответственность.
Владимир Путин и Армен Саркисян провели телефонные переговоры
Владимир Путин и Армен Саркисян провели телефонные переговоры
newsarmenia.am

Президент России Владимир Путин и его армянский коллега Армен Саркисян в среду, 25 апреля, провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуация в охваченном протестами Ереване. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Как отмечается, в беседе Путин и Саркисян подчеркнули, что для преодоления кризиса в Армении сторонам конфликта надо проявлять сдержанность и ответственность. Они (стороны - ред.) также должны быть готовы к решению возникших проблем путем конструктивного диалога "строго в конституционных рамках".

Ранее сообщалось, что в парламенте Армении 25 апреля распалась правящая коалиция. Партия Дашнакцутюн, входившая в коалицию на правах младшего партнера Республиканской партии, объявила о своем выходе.

Протесты в Армении возникли из-за того, что экс-президент Армении Серж Саргсян был назначен на пост премьер-министра страны. После 10-дневных протестов Саргсян покинул пост. Исполняющим обязанности главы кабмина стал первый заместитель Саргсяна Карен Карапетян.

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Теги: Россия, митинг, Путин, протесты, Армения, переговоры, демонстрации, Владимир Путин, Ереван, Телефонные переговоры
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Источник: korrespondent.net

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