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СМИ выяснили вероятную причину отказа КНДР от ядерного оружия

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Предыдущие пять ядерных взрывов вызвали на территории Северной Кореи серьезные повреждения: разрушилась гора, завалился тоннель, пришел в негодность полигон.
В КНДР решили прекратить ядерные испытания
В КНДР решили прекратить ядерные испытания

Причиной отказа от дальнейших ядерных испытаний КНДР могли стать разрушения и радиоактивное загрязнение от предыдущих испытаний. Об этом в среду, 25 апреля, сообщает South China Morning Post со ссылкой на китайских экспертов.

В частности, отмечается, что в Северной Корее разрушен полигон, где проводились испытания.

"Разрушения после пяти ядерных взрывов могут быть причиной того, что северокорейский лидер Ким Чен Ын объявил в пятницу  о том, что "заморозит" ядерные и ракетные испытания", - говорится в сообщении.

Издание сообщает, что китайские ученые-сейсмологи подтвердили, что после ядерных испытаний на северо-востоке КНДР в сентябре прошлого года практически разрушилась гора Мантапсан, в тоннеле под которой взорвали мощную бомбу. В результате произошло радиоактивное загрязнение окружающего местности. По мнению ученых, радиоактивная пыль может выйти через отверстия или трещины в поврежденной горе.

А в октябре прошлого года японские СМИ сообщили, что в КНДР после одного из испытаний водородной бомбы на полигоне обрушился подземный тоннель. В результате погибли около двухсот человек. Подтверждений этой информации не было, а правительство Северной Кореи об аварии не сообщало.

Напомним, 21 апреля стало известно, что Ким Чен Ын объявил о закрытии ядерного полигона на севере страны и прекращении ракетных и ядерных испытаний. Позже севернокорейский лидер также дал согласие США на инспекцию полигона.

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Теги: Северная Корея, ядерное оружие, КНДР, полигон, Ким Чен Ын
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
антирусич    25.04.2018, 23:15
Оценка:  -1
антирусич
Хорошо было бы если после ядерного испытания в кндр произошло сильное землетрясение или волна землетрясений магнитудой 7-8 балов, так же после этих землетрясений был бы разрушен город Пхеньян.
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