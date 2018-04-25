СМИ выяснили вероятную причину отказа КНДР от ядерного оружия

Предыдущие пять ядерных взрывов вызвали на территории Северной Кореи серьезные повреждения: разрушилась гора, завалился тоннель, пришел в негодность полигон.

Причиной отказа от дальнейших ядерных испытаний КНДР могли стать разрушения и радиоактивное загрязнение от предыдущих испытаний. Об этом в среду, 25 апреля, сообщает South China Morning Post со ссылкой на китайских экспертов.

В частности, отмечается, что в Северной Корее разрушен полигон, где проводились испытания.

"Разрушения после пяти ядерных взрывов могут быть причиной того, что северокорейский лидер Ким Чен Ын объявил в пятницу о том, что "заморозит" ядерные и ракетные испытания", - говорится в сообщении.

Издание сообщает, что китайские ученые-сейсмологи подтвердили, что после ядерных испытаний на северо-востоке КНДР в сентябре прошлого года практически разрушилась гора Мантапсан, в тоннеле под которой взорвали мощную бомбу. В результате произошло радиоактивное загрязнение окружающего местности. По мнению ученых, радиоактивная пыль может выйти через отверстия или трещины в поврежденной горе.

А в октябре прошлого года японские СМИ сообщили, что в КНДР после одного из испытаний водородной бомбы на полигоне обрушился подземный тоннель. В результате погибли около двухсот человек. Подтверждений этой информации не было, а правительство Северной Кореи об аварии не сообщало.

Напомним, 21 апреля стало известно, что Ким Чен Ын объявил о закрытии ядерного полигона на севере страны и прекращении ракетных и ядерных испытаний. Позже севернокорейский лидер также дал согласие США на инспекцию полигона.

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