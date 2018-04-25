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В России опубликовали законопроект об ограничении времени в соцсетях

Комментариев: 3
В России предлагают ввести обязательную идентификацию всех пользователей в интернете, а общение в соцсетях ограничить до трех часов в день.
В России хотят ограничить интернет
В России хотят ограничить интернет

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Андрей Анохин обнародовал свой законопроект, нацеленный на ограничение пользователей соцсетей. Детали соответствующей инициативы он изложил на своей странице в Facebook.

Депутат Анохин назвал свой законопроект "О защите граждан от негативного воздействия сетевых сообществ в сети Интернет, причиняющего вред здоровью и развитию человека".

Законодательная инициатива включает несколько ограничений и запретов для пользователей социальных сетей, блогов и других площадок для общения людей.

Депутат предлагает 4 главных правила:

Обязательная идентификация пользователей, то есть, он предлагает отказаться от анонимности;

Блокировать сайты и площадки, которые игнорируют требование об обязательной идентификации пользователей;

Запретить несовершеннолетним пользоваться соцсетями в школах, вузах и других образовательных организациях;

Ограничить время посещения социальных сетей до 3 часов в сутки для всех граждан.

По мнению депутата Анохина, эти правила помогут защитить физическое и психологическое здоровье граждан. 

Напомним, Путин позволил блокировать в РФ порочащие деловую репутацию сайты. Ранее в России появилась мера пресечения "запрет интернета".

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Теги: Россия, интернет, законопроект, блокирование
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Alex_Shadow    25.04.2018, 23:36
Оценка:  0
Alex_Shadow
Правильной дорогой идете, товарищи!
GNG_9    25.04.2018, 23:16
Оценка:  0
GNG_9
Запрети нам дышать
Ватный депутат, ватный депутат)))
Запрети нам посрать
Ватный депутат, ватный депутат)))
Dnepr_Dnepr    25.04.2018, 23:12
Оценка:  +1
Dnepr_Dnepr
на ум приходит роман "1984" Джорджа Оруэлла. Через лет 20 в росии смертная казнь за мыслепреступление уже никого не удивит(((
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