В России опубликовали законопроект об ограничении времени в соцсетях
Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Андрей Анохин обнародовал свой законопроект, нацеленный на ограничение пользователей соцсетей. Детали соответствующей инициативы он изложил на своей странице в Facebook.
Депутат Анохин назвал свой законопроект "О защите граждан от негативного воздействия сетевых сообществ в сети Интернет, причиняющего вред здоровью и развитию человека".
Законодательная инициатива включает несколько ограничений и запретов для пользователей социальных сетей, блогов и других площадок для общения людей.
Депутат предлагает 4 главных правила:
Обязательная идентификация пользователей, то есть, он предлагает отказаться от анонимности;
Блокировать сайты и площадки, которые игнорируют требование об обязательной идентификации пользователей;
Запретить несовершеннолетним пользоваться соцсетями в школах, вузах и других образовательных организациях;
Ограничить время посещения социальных сетей до 3 часов в сутки для всех граждан.
По мнению депутата Анохина, эти правила помогут защитить физическое и психологическое здоровье граждан.
Напомним, Путин позволил блокировать в РФ порочащие деловую репутацию сайты. Ранее в России появилась мера пресечения "запрет интернета".
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Ватный депутат, ватный депутат)))
Запрети нам посрать
Ватный депутат, ватный депутат)))