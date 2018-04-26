В США осуждают антисемитизм в Украине и Польше
Группа из 57 членов Палаты представителей Конгресса США призвала Госдепартамент оказать дипломатическое давление на Украину и Польшу за искажение и отрицание Холокоста, которое происходит при поддержке государства. Обращение в Госдеп опубликовано на сайте конгрессмена Ро Ханна.
При этом, в тексте отмечено, что подобный украинский закон, принятый в 2015 году, не получил такого же внимания в США, хотя зашел еще дальше в прославлении "пособников нацистов", среди которых упоминаются Степан Бандера, Роман Шухевич, ОУН и УПА.
"Эти парамилитарные группы и лица в некоторых случаях сотрудничали с нацистами и несут ответственность за убийство тысяч евреев, 70-100 тысяч поляков, и других этнических меньшинств в 1941-45 годах", - утверждают конгрессмены.
Претензии также касаются мероприятий Украинского института национальной памяти в поддержку УПА, маршей украинских националистов и батальона Азов.
Авторы обращения уверены, что Вашингтон должен настойчиво требовать отмены соответствующих законов - в Польше о национальной памяти, а в Украине - о признании армий ОУН-УПА, УНР и ЗУНР борцами за независимость.
Они призывают Госдепартамент США ответить на обеспокоенность конгрессменов, описав механизм работы с правительствами Польши и Украине в этом контексте.
Также говорится о необходимости назначить специального посланника для мониторинга и противодействия антисемитизму.
Напомним, в 2016 году лидеры еврейских общин обратились к общественности Украины из-за героизации ОУН-УПА.
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