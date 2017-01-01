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Пентагон отверг данные РФ о ракетном ударе в Сирии

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В американском оборонном ведомстве не согласны с российской оценкой эффективности удара по Сирии.
Здание штаб-квартиры Пентагона
Здание штаб-квартиры Пентагона
Reuters (архивное фото)

Представитель Пентагона Эрик Паон заявил 25 апреля, что изображения разрушенных в результате ракетного удара в Дамаске зданий опровергает утверждения российских военных, что только 22 из 105 ракет достигли цели, передает РИА Новости.

"Утверждения генерала Рудского, что только 22 из 105 наших ракет попали в цель, можно легко опровергнуть. Мы предоставили размещенные в открытом доступе изображения целей до и после ударов. С учетом российских официальных заявлений о непреодолимой российской ПРО в Сирии результаты были довольно скромные", - отметил Паон.

Напомним, начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что из 105 заявленных США, Великобританией и Францией ракет, достигших своей цели в Сирии, зафиксировано не более 22 попаданий.

Как сообщал Корреспондент.net, западные страны обвинили власти Сирии и РФ в применении химоружия в городе Дума. По данным ВОЗ, от симптомов, схожих с отравлением токсичными химикатами, там погибли 43 человека и 500 пострадали.

В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли авиаудары по ряду объектов в Сирии в ответ на химическую атаку.

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Теги: Россия, Пентагон, Сирия, ракеты, авиаудары по Сирии
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Источник: korrespondent.net

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