В США бывший полицейский оказался маньяком

Пожилого экс-правоохранителя подозревают в совершении 12 убийств, 45 изнасилований и 120 краж в период с 1976 по 1986 год.

В Калифорнии задержали бывшего правоохранителя, на счету которого могут быть более десятка убийств, около четырех десятков изнасилований и более сотни грабежей, совершенных несколько десятилетий назад, сообщает Reuters.

Отмечается, что 72-летний Джозеф Джеймс ДеАнджело, уволенный из полиции в 1979 году, был задержан в Сакраменто. Шериф города Скотт Джонс заявил, что подозреваемый не оказывал сопротивления полиции, которая до ареста несколько дней вела наблюдение за ним.

Подозреваемый, которого разыскивали более 40 лет, был идентифицирован властями благодаря совпадению ДНК.

По информации ФБР, на счету маньяка может быть до 12 убийств и 45 изнасилований, и более 120 краж, совершенных в Калифорнии с 1976 по 1986 год. Пока ДеАнджело предъявлены обвинения в двух убийствах в округе Вентура, но прокуратура уверена, что будут выдвинуты дополнительные обвинения.

Следователи считают, что арестованный мужчина - это маньяк, получивший прозвище "серийный убийца Золотого штата".

Ранее сообщалось, что в России бывший полицейский признался в убийствах 59 женщин.

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