Американский GQ отнес Библию к переоцененным книгам
Редакция американского журнала GQ полагает, что не все "великие книги" прошли проверку временем и большинство из них очень скучные.
"Некоторые из них ("великих книг" – ред.) расистские, а некоторые сексистские, но большинство просто очень, очень скучные", - говорится в статье.
Американский писатель Джесси Болл заявил, что Священное Писание нельзя назвать "самой прекрасной вещью, когда-либо созданной человеком".
"Она (Библия – ред) содержит повторы, противоречия и нравоучения, глупа и местами злонамеренна", - пишет критик.
Взамен он советует прочитать роман венгерско-швейцарской писательницы Аготы Кристоф Толстая тетрадь, который повествует о жизни двух братьев во время второй Мировой войны.
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