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Мэттис: Росия и Китай решили быть соперниками США

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Глава Пентагона также обвинил Москву и Пекин в стремлении завладеть правом вето на экономические, дипломатические и оборонные решения других стран.
Глава Пентагона Джеймс Мэттис
Глава Пентагона Джеймс Мэттис

Глава министерства обороны США Джеймс Мэттис вновь обвинил Россию и Китай в намеренном противостоянии Вашингтону и попытках контролировать действия других стран, сообщает Интерфакс.

"Китай и Россия решили быть стратегическими соперниками (США - ред.). Они стремятся создать мир, соответствующий их авторитарным моделям", - говорится в письменном свидетельстве Мэттиса перед членами комитета по ассигнованиям палаты представителей Конгресса США.

В частности, Мэттис заявил, что Москва несколько раз нарушала Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД), и тем самым подорвала уверенность США в надежности как партнера.

Глава Пентагона отметил, что Вашингтон стремится к тому, чтобы Россия вернулась к соблюдению договора, но продолжительность его нарушений подрывает уверенность в надежности РФ как партнера по соглашениям.
 
Ранее Мэттис заявил, что действия России в Великобритании, Украине и Крыму свидетельствуют о стремлении Москвы к стратегическому соперничеству.

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Теги: Россия, США, Пентагон, Китай, противники
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Источник: korrespondent.net

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