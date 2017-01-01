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Восковая Мелания Трамп появилась в нью-йоркском филиале музея мадам Тюссо

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Фигура первой леди в синем платье была поставлена рядом с фигурой президента Дональда Трампа.

Восковая фигура супруги американского президента Мелании Трамп появилась в нью-йоркском филиале музея мадам Тюссо, сообщает NBC News.

Фигура первой леди США является частью экспозиции под названием Give Melania a Voice (Дайте Меланье высказаться), которая позволит посетителям публиковать сообщения от имени супруги президента на странице музея в Twitter с 26 апреля по 31 мая.

Дирекция музея подтвердила, что от супружеской пары было получено разрешение на создание их фигур.

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Ранее сообщалось, что в северной Боснии намерены установить памятник Мелании Трамп.

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Теги: США, Нью-Йорк, видео, мадам Тюссо, восковая фигура, музей мадам Тюссо, Мелания Трамп
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Источник: korrespondent.net

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