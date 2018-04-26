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В ФРГ раскритиковали объем выплат пострадавшим от катастрофы в Чернобыле

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В бундестаге обсудили последствия Чернобыльской катастрофы на заседании, приуроченном к 32-й годовщине аварии.
Чернобыльская АЭС
Чернобыльская АЭС
Getty Images

Депутат бундестага, председатель комитета по охране окружающей среды Сильвия Коттинг-Уль подвергла критике недостаточный объем компенсаций, выплачиваемых пострадавшим от катастрофы Чернобыльской АЭС.

Выступая в среду, 25 апреля, на заседании парламентского комитета, она указала, что выплаты не соответствуют предусмотренному законом размеру.

Кроме того, депутат от "зеленых" критически отозвалась об энергетической политике Украины, которая по-прежнему делает ставку на атомную энергетику.

По словам Коттинг-Уль, которая посетила регион катастрофы 10-13 апреля, Еврокомиссия поддерживает эту политику, в частности, предоставляя кредиты на обеспечение мер безопасности, что позволяет продлить срок службы украинских АЭС.

В своем докладе Сильвия Коттинг-Уль коснулась, помимо прочего, коммерческого использования зоны отчуждения вокруг потерпевшей аварию станции - там процветает туризм. Вместе с тем на этой территории, очевидно, будет организован центр для хранения отработавшего ядерного топлива.

В частности, там запланировано строительство могильника для отходов малой и средней активности, а также промежуточное хранилище для высокоактивных отходов. В то же время планов по созданию могильника для высокоактивных отходов пока нет - как указала Коттинг-Уль, Киев намерен сперва ознакомиться с опытом Германии и скандинавских стран.

Заседание комитета бундестага по охране окружающей среды, посвященное последствиям аварии на Чернобыльской АЭС, было приурочено к 32-й годовщине крупнейшей техногенной катастрофы, которая произошла 26 апреля 1986 года.

Новое хранилище для отходов с Чернобыльской АЭС запустят в 2018 году

Источник: Русская служба DW

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Теги: Чернобыль, Германия, чернобыльская авария, Авария на ЧАЭС, ФРГ, Чернобыльская трагедия, Бундестаг
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
ipkiev    26.04.2018, 07:10
Оценка:  0
ipkiev
Всех депутатов надо сбросить в реактор,,,,,,,,,,,и посмотреть как они будут поджариваться...
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