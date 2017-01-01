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Лидеры Южной Кореи и КНДР встретятся у демаркационной линии

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Южнокорейский президент встретит лидера Северной Кореи у демаркационной линии. Ким Чен Ын станет первым за 65 лет правителем КНДР, ступившим на землю Южной Кореи.
Акция за воссоединение Кореи
Акция за воссоединение Кореи

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын встретятся 26 апреля на демаркационной линии между обеими странами. Об этом сообщили в администрации южнокорейского президента.

Мун Чжэ Ин встретит Ким Чен Ына в 10.30 по местному времени (4.30 по Киеву) и в сопровождении почетного караула они проследуют к пограничной деревне Пханмунджом, где часом позже начнутся переговоры глав государств.

Таким образом, переступив демаркационную линию в демилитаризованной зоне, разделяющую оба государства, Ким станет первым за 65 лет правителем КНДР, ступившим на землю Южной Кореи.

Корейско-корейское соглашение о перемирии будет обновлено

Ожидается, что стороны обсудят соглашение о перемирии, которое фактически действует со времен окончания Корейской войны 1950-53 годов, но должно быть заменено новым механизмом. По окончании встречи оба политика выступят с совместным заявлением, сообщил на пресс-конференции глава администрации президента Южной Кореи Им Чжон Сок. По данным Сеула, в исторической встрече примет участие также сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон.

Напомним, на конец мая или начало июня запланирована другая историческая встреча Ким Чен Ына - с президентом США Дональдом Трампом.

Источник: Русская служба DW

 

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Теги: Северная Корея, Южная Корея, встреча, КНДР, Корея, Ким Чен Ын
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Источник: korrespondent.net

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