Самолет не долетел до аэропорта Калгари несколько километров - у него отказал один из двигателей.

При посадке самолет задел крылом уличный фонарь Кадр из видео

В канадском Калгари самолет совершил аварийную посадку на автомагистраль. Как сообщает телеканал CBC News, инцидент произошел из-за неполадок с двигателем, причины которых неизвестны. Во время посадки самолет лишился части крыла, задев уличный фонарь.

Чтобы отбуксировать летательный аппарат, использовали специальный подъемный кран из местного аэропорта.

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На борту легкомоторного самолета находилось шесть человек. Как отмечает телеканал, пассажиры “шокированы, но невредимы“.

В Канаде самолет приземлился на шоссе 0:00 / 00:11

Напомним, в феврале в штате Калифорния легкомоторный PA-46 экстренно сел на автомобильную трассу.