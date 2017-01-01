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В Канаде самолет приземлился на шоссе

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Самолет не долетел до аэропорта Калгари несколько километров - у него отказал один из двигателей.
При посадке самолет задел крылом уличный фонарь
При посадке самолет задел крылом уличный фонарь
Кадр из видео

В канадском Калгари самолет совершил аварийную посадку на автомагистраль. Как сообщает телеканал CBC News, инцидент произошел из-за неполадок с двигателем, причины которых неизвестны. Во время посадки самолет лишился части крыла, задев уличный фонарь.

Чтобы отбуксировать летательный аппарат, использовали специальный подъемный кран из местного аэропорта.

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На борту легкомоторного самолета находилось шесть человек. Как отмечает телеканал, пассажиры “шокированы, но невредимы“.

В Канаде самолет приземлился на шоссе
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Напомним, в феврале в штате Калифорния легкомоторный PA-46 экстренно сел на автомобильную трассу.

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Теги: авиакатастрофа, авиация, самолет, Канада, видео, самолеты
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