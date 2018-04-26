В Госдепе прокомментировали "вторжение" в генконсульство РФ в Сиэтле
В Госдепартаменте США назвали визит американских сотрудников в здание генконсула в Сиэтле “ответными мерами“ на политику российских властей.
Об этом заявила представитель госдепартамента Хезер Науэрт, передает РИА Новости.
“Сегодня чиновники госдепартамента прошлись по зданию в Сиэтле, чтобы подтвердить, что оно было освобождено. Мы будем обеспечивать и поддерживать его в соответствии с нашими обязанностями. Никакого “вторжения“, просто твердый, законный ответ на продолжающееся возмутительное поведение России“, - написала она в Twitter.
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Науэрт сослалась на Венскую конвенцию о консульских сношениях, в соответствии с которой США отозвали согласие на создание и функционирование консульского учреждения России в Сиэтле.
Она также уточнила, что таким образом США ответило на “использование российским правительством нервно-паралитического вещества военного класса на территории Великобритании“.
Напомним, 25 апреля в РФ заявили о “вторжении“ американцев на территорию закрытой накануне резиденции генконсула России в Сиэтле.
Ранее, 26 марта, администрация президента США Дональда Трампа объявила о решении выслать 60 российских дипломатов и закрыть Генконсульство РФ в Сиэтле в связи с ситуацией вокруг отравления в британском Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.
Генконсульство РФ в Сиэтле прекратило свою деятельность по требованию властей США.