Из 20 стран мира с самыми высокими показателями убийств 17 являются латиноамериканскими, как и 43 из 50 таких городов.

Четверть убийств на планете приходится всего на четыре страны Латинской Америки, в число которых входят Бразилия, Мексика, Колумбия и Венесуэла.

Об этом говорится в статистических данных из доклада аналитиков Института Игарапе, передает The Washington Post.

В Латинской Америке проживает всего 8% населения мира, но на нее приходится 33% всех убийств.

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Из 20 стран мира с самыми высокими показателями убийств, 17 являются латиноамериканскими. Из 50 городов с самым высоким уровнем убийств, 43 города также являются латиноамериканскими.

Это объясняется обильным незаконным оборотом оружия в регионе. Половина убийств в Южной Америке совершаются пистолетом. В среднем по миру - 32%.

Согласно докладу, более трети всех латиноамериканцев сообщили, что стали жертвами насильственных преступлений в 2016 году. В некоторых странах, таких как Венесуэла и Мексика, почти половина населения подвергалась насильственному преступлению в прошлом году.

Напомним, 25 апреля глава киевского управления Национальной полиции Андрей Крищенко заявил, что столицу накрыла волна самоубийств.