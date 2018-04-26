В Индии школьный автобус столкнулся с поездом, погибли 13 детей
Авария произошла в северном индийском штате Уттар-Прадеш. Тринадцать детей погибли, еще восемь школьников получили ранения.
В северном индийском штате Уттар-Прадеш столкнулись школьный микроавтобус и поезд. В результате аварии погибли 13 детей. Об этом в четверг, 26 апреля, сообщает Reuters.
Авария произошла 26 апреля.
"Тринадцать детей погибли в четверг, когда школьный микроавтобус столкнулся с поездом на железнодорожном переезде в северном индийском штате Уттар-Прадеш", - говорится в сообщении.
Восемь школьников получили ранения, их госпитализировали. Всего в микроавтобусе было 22 ребенка.
Причина аварии пока не известна.
Ранее в Индии школьный автобус сорвался в ущелье, в результате чего погибли по меньшей мере 30 человек.
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