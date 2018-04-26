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Роскомнадзор обещает блокировать Telegram "более точечно" - РОЦИТ

Комментариев: 1
Ведомство прекратит веерную блокировку Telegram, от которой страдает множество важных для населения подсетей.
Роскомнадзор частично признал свою неправоту
Роскомнадзор частично признал свою неправоту
depositphotos.com

В четверг, 26 апреля, Роскомнадзор согласился прекратить внесение крупных подсветей в реестр запрещенной информации в попытках заблокировать Telegram. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на слова главы Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Сергея Гребенникова.

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Гребенников рассказал, что в Роскомнадзоре прошла закрытая встреча, по итогам которой было принято решение, что РОЦИТ продолжит принимать жалобы от тех, кто пострадал при агрессивных блокировочных действиях Роскомнадзора.

“Все компании и пользователи, пострадавшие от этих блокировок, ограничиваются лишь сообщениями в соцсетях и односторонними сообщениями в адрес ведомства — никакого диалога с госорганами просто нет“, — заметил Гребенников.

Напомним, ранее, 25 апреля Общество научных работников (ОНР) просило премьер-министра РФ пресечь вредоносную деятельность Роскомнадзора. На волне блокировок Telegram оказалось недоступно множество научных и образовательных сайтов, в то время как мессенджер продолжает успешно работать.

 

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Теги: Россия, Telegram, Блокировка Telegram, Роскомнадзор
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Комментариев (1)
DontHurt    26.04.2018, 11:38
Оценка:  0
DontHurt
Клоуны. Вот ещё одна проблема их, да и наших, чиновников - они никогда не признаются, что не имеют навыков или технических средств выполнить указание вышестоящего начальства. Даже самое дебильное. Сказали вывести мышей - они выведут, даже если придётся дом взорвать.
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