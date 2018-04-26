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В китайском музее выставят самого большого комара в мире

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Образец был найден в августе 2017 года в горах около города Чэнду. Длина его тела достигает 5 сантиметров, а размах крыльев — 11,15 сантиметра.
Самого большого комара в мире сделают экспонатом музея
Самого большого комара в мире сделают экспонатом музея
twitter.com/XHNews

В Китае станет экспонатом выставки Западно-китайского музея насекомых самый большой комар в мире. Об этом сообщило китайское издание Ecns.cn со ссылкой на куратора музея Чжао Ли.

Комар принадлежит к самому крупному на планете виду москитов - Holorusia mikado. Образец был найден в августе 2017 года в горах около города Чэнду - столицы провинции Сычуань.

Источник: twitter.com/XHNews 
 

Ученые установили, что он действительно самый большой в мире: длина его тела достигает 5 сантиметров, а размах крыльев — 11,15 сантиметра.

Впервые этот вид был найден в Японии британским энтомологом Джоном Обадием Вествудом в 1876 году. Holorusia mikado является самым крупным комаром на планете, но обычно его длина вместе с крыльями не превышает 8 сантиметров.

Эти комары не питаются кровью (в основном, они питаются нектаром растений) и очень плохо летают из-за большого размера тела. Они живут всего несколько дней.

В музее насекомых в Ченду, где будет выставлен гигантский комар, собрано почти 700 тысяч разных экземпляров из 40 стран мира.

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Теги: Китай, насекомые, музей, экспонат, комары
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Источник: korrespondent.net

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