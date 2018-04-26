Из-за Роскомнадзора российские компании потеряют миллиард долларов

При этом потери самих Google и Amazon, по самому пессимистичному сценарию, составят около 940 миллионов .

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Миллиард американских долларов - во столько аналитики оценивают ущерб, который в течение нескольких месяцев понесут российские компании из-за проблем, связанных с попытками Роскомнадзора заблокировать мессенджер Telegram.

Такие цифры привел глава компании-разработчика программного обеспечения Flexbby Андрей Прокофьев в комментарии Коммерсанту.

По оценке Flexbby, от действий Роскомнадзора пострадали около 400 российских компаний, которые пользуются услугами облачных сервисов Google и Amazon. У этих фирм возникли сбои в работе хранилищ, приложений, систем искусственного интеллекта, геолокации, платежей, работы с банками, обслуживания клиентов и других.

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При этом потери самих Google и Amazon, по самому пессимистичному сценарию, составят около 940 миллионов по итогам года.

В самом Роскомнадзоре заявили, что оценка ущерба от блокировок не входит в их компетенцию, но поприветствовали предложение обсуждать эту проблему.

Напомним, Роскомнадзор “воюет“ с Telegram в России с 16 апреля, когда вступило в силу решение суда о запрете месссенджера. Тем не менее, он продолжает работать, причем некоторые россияне могут использовать Telegram без VPN.

Тем не менее, за неделю блокировки просмотры Telegram-каналов в РФ упали на 76%. Согласно опросу, более половины россиян равнодушны к судьбе мессенджера.

Ранее у Путина назвали вероятную причину конфликта Роскомнадзора и Дурова. Также “всплыла“ переписка ФСБшника, который якобы раскрыл истинную причину этой “войны“.