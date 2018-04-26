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Вице-премьер и глава МИД Армении поехали в РФ на тайные переговоры

Комментариев: 2
в центре переговоров будут вопросы, связанные с внутриполитическим кризисом в Армении и российско-армянскими союзническими отношениями.
Эдвард Налбандян находится в Москве
Эдвард Налбандян находится в Москве
armenia.im

Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян находится в Москве и намерен провести неофициальные переговоры с представителями российской власти. Об этом агентству Интерфакс сообщили информированные источники в дипломатических кругах в четверг, 26 апреля.

“Глава МИД Армении прибыл в Москву накануне вечером. На сегодня запланирован ряд его встреч с российскими официальными лицами“, - сказал собеседник агентства.

По его данным, в центре переговоров будут вопросы, связанные с внутриполитическим кризисом в Армении и российско-армянскими союзническими отношениями.

В свою очередь пресс-служба армянского правительства сообщила, что в Москву направился и.о. первого вице-премьера страны Геворкян. В российской столице он проведет серию рабочих переговоров.

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Накануне президент России Владимир Путин и президент Армении Армен Саркисян провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию в охваченном протестами Ереване.

Тем временем, в Армении фактически распалась правящая страной коалиция.

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Теги: Россия, Оппозиция, протесты, Армения, визит, Ереван
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Комментариев (2)
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Игорь!    26.04.2018, 13:18
Оценка:  -1
Игорь!
Россия устроит баню в Армении, это только начало. Скоро запылает карабах.
Колишній-східняк    26.04.2018, 13:14
Оценка:  +1
Колишній-східняк
Не иначе как волнения приобретают антироссийскую окраску...
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