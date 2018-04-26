Вице-премьер и глава МИД Армении поехали в РФ на тайные переговоры

в центре переговоров будут вопросы, связанные с внутриполитическим кризисом в Армении и российско-армянскими союзническими отношениями.

Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян находится в Москве и намерен провести неофициальные переговоры с представителями российской власти. Об этом агентству Интерфакс сообщили информированные источники в дипломатических кругах в четверг, 26 апреля.

“Глава МИД Армении прибыл в Москву накануне вечером. На сегодня запланирован ряд его встреч с российскими официальными лицами“, - сказал собеседник агентства.

По его данным, в центре переговоров будут вопросы, связанные с внутриполитическим кризисом в Армении и российско-армянскими союзническими отношениями.

В свою очередь пресс-служба армянского правительства сообщила, что в Москву направился и.о. первого вице-премьера страны Геворкян. В российской столице он проведет серию рабочих переговоров.

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Накануне президент России Владимир Путин и президент Армении Армен Саркисян провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию в охваченном протестами Ереване.

Тем временем, в Армении фактически распалась правящая страной коалиция.