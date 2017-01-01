В Сингапуре умер "тропический" белый медведь, первый в мире

Медведь-долгожитель Инука, символ Сингапура, скончался в возрасте 27 лет.

В Сингапуре умер первый в мире белый медведь, родившийся на тропическом острове. Его звали Инука и он прожил 27 лет. Когда медведю было три года, он стал символом Сингапура. Для своего вида Инука был долгожителем, поскольку в дикой природе медведи живут 15-18 лет.

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Он родился в 1990 году от родителей Нанука и Шеби, привезенных из канады и Германии. Оба родителя Инуки были долгожителями – отец прожил 18 лет, а мать – 35 лет.

Последние пять лет животное болело возрастными болезнями, об этом рассказали Reuters. Инуку мучили артрит, зубные и ушные инфекции. Чтобы прекратить страдания животного, его усыпили

“С тяжелым сердцем мы прощаемся с нашим любимым стареньким полярным медведем Инукой этим утром. Несмотря на все усилия его команды по уходу, состояние Инуки ухудшилось, и трудное, но необходимое решение не пробуждать его от анестезии было сделано на гуманных основаниях.

Прощай, Инука, ты всегда будешь жить в наших воспоминаниях“, – говорится в сообщении зоопарка Wildlife Reserves Singapore.

Напомним, 20 марта в Кении умер последний в мире самец северного белого носорога по имени Судан.