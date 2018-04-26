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В США разбился самолет времен Второй мировой войны, есть жертвы

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Одномоторный самолет упал и загорелся практически сразу после взлета с аэродрома в Техасе. На борту находились два человека, оба погибли.
Последствия крушения самолета Т-6 Texan
Последствия крушения самолета Т-6 Texan
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В США потерпел крушение самолет Т-6 Texan, который использовался для обучения военных летчиков во время Второй мировой войны. В результате аварии погибли два человека, сообщает со ссылкой на официального представителя базы Кевина Кларка в четверг, 26 апреля, телеканал Fox news.

Отмечено, что авиакатастрофа произошла на авиабазе в американском штате Техас.

"Одномоторный самолет упал и загорелся практически сразу после взлета с аэродрома. На борту находились два человека, оба погибли", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пожар быстро ликвидировал персонал базы. По предварительной версии, инцидент произошел из-за ошибки пилота.

Сейчас ведется расследование обстоятельств происшествия.

Ранее сообщалось, что в России разбился легкомоторный самолет, в результате чего погибли два человека.

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Теги: авиакатастрофа, США, самолет, жертвы, пилот, самолеты, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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