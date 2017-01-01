Парламент Армении обсудит избрание нового премьера 1 мая
Спикер Национальной ассамблеи Армении анонсировал обсуждение вопроса избрания нового премьер-министра страны во вторник, 1 мая.
Парламент Армении обсудит вопрос избрания нового премьер-министра во вторник, 1 мая 2018 года. Об этом говорится в заявлении спикера Ари Баблояна, опубликованном на сайте Национальной ассамблеи страны.
В свою очередь лидер оппозиции и кандидат в премьер-министры Никол Пашинян пообещал, что в случае его избрания премьером новая власть "усилит механизмы противовесов и взаимодополнений".
По его словам, система власти будет реформирована, и полномочия главы правительства, которые сейчас близки к абсолютным, станут значительно меньше.
Ранее сообщалось, что вице-премьер и глава МИД Армении поехали в Россию обсуждать свой кризис.
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