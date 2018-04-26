Адвокат арестованного пожарного из Кемерово считает его героем

Адвокат начальника пожарного звена Сергея Генина рассказал, почему считает действия своего подзащитного и пожарных в Кемерово в целом правильными.

В Кемеровском областном суде проходит заседание по обжалованию дела арестованного начальника пожарного звена Сергея Генина. Пожарному инкриминируют халатность и виновность в гибели 37 человек во время возгорания в ТРЦ Кемерово.

Согласно обвинению, пожарный “проигнорировал данные о коротком пути к людям и направил подчиненных по длинному, тем самым потерял время“.

Адвокат Генина Елена Киселева заявила, что прямой связи между действиями начальника пожарного звена и гибелью этих людей нет, а сам обвиняемый является героем. Об этом в четверг, 26 апреля, сообщили РИА Новости.

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“Я защищаю не просто невиновного, а героя. И не откажусь от этих слов, а убеждаюсь в этом еще больше“, — сказала адвокат.

По мнению Киселевой, пожарные физически не смогли бы спасти всех. Адвокат заявила, что пожарные теряли ориентир, четырежды могли сами остаться в горящем здании, проползли ползком около 45 метров до места, где услышали хрип и спасли мужчину.

“Там был ад. Хлопья пластика, как черные снежинки, падали на маску, видимость была такая, что они касками стукнулись с другим звеном“, — рассказала адвокат.

Также она заявила, что само расположение зала были опасным для людей. И что под суд должны пойти те, кто допустил такой пожар и такие условия эвакуации, когда четыре из шести лестниц были закрыты.

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“Мы пытаемся судить человека, который не просто спасатель, а спаситель. И именно он, оказывается, работал халатно. По закону ему полагается одна дополнительная маска (для дыхания), было бы у него их 37 — всем раздал бы“, — отметила Киселева.

Адвокат считает, что любая мера пресечения для Сергея Генина – недопустима и незаконна.

Напомним, 16 апреля сообщалось, что владелец ТРЦ Зимняя Вишня в Кемерово пожалел 7 миллионов на ремонт противопожарной системы. Собственник ТЦ знал о ее неисправности, но денег не выделил.