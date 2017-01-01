В Чехии произошла утечка фенола: 20 пострадавших

Фенол не попал в канализацию или поверхностные воды. Его утечка не должна повлиять на окружающую среду.

Полиция на предприятии Chemotex, где произошла утечка фенола Фото: Iveta Lhotska / MAFRA

В Чехии на химическом предприятии компании Chemotex токсичное вещество фенол вытекло из цистерны. Пострадали около 20 человек, двое из них находятся в критическом состоянии. Об этом сообщает iDNES.

Инцидент произошел утром 26 апреля в городе Дечин на севере Чехии. Местные власти сообщили, что утечка произошла из-за повреждением шланга, через который поступал фенол.

Пострадавшие были госпитализированы в Дечине и других городах.

По предварительной информации, фенол не попал в канализацию или поверхностные воды. Его утечка не должна повлиять на окружающую среду.

На данный момент предпритятие закрыто. Проводится расследование инцидента.

Напомним, 22 марта в чешском городе Кралупы-над-Влтавой в результате взрыва на химическом заводе погибли шесть человек, многие получили ранения.

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