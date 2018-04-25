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Пентагон назвал дезинформацией показанные Россией обломки ракет

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Это еще один пример российской кампании по дезинформации с целью отвлечь внимание от причастности к зверствам режима Башара Асада, сказал представитель Пентагона.
В США назвали дезинформацией показанные Россией обломки ракет из Сирии
В США назвали дезинформацией показанные Россией обломки ракет из Сирии
twitter.com/zvezdanews

Демонстрация Россией фрагментов сбитых крылатых ракет, выпущенных США, Францией и Великобританией по Сирии, - попытка отвлечь внимание от ее сотрудничества с президентом Сирии Башаром Асадом. Об этом в среду, 25 апреля, CNBC сказал представитель Пентагона Эрик Пахон.

По словам чиновника, это еще один пример российской кампании по дезинформации.

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“Это еще один пример российской кампании по дезинформации с целью отвлечь внимание от их моральной причастности к зверствам режима (президента Сирии Башара) Асада и массовой гибели мирных жителей в западной Сирии“, - заявил он.

Пахон также назвал абсурдным утверждение о целевых показателях США, как и другие заявления.

Ранее Министерство обороны России показало обломки выпущенных западной коалицией по Сирии ракет в ответ на химическую атаку в Думе.

Западные страны обвинили власти Сирии и РФ в применении химоружия в Думе. По данным ВОЗ в городе погибли 43 человека и 500 пострадали от симптомов, схожих с отравлением токсичными химикатами. В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли авиаудары по ряду объектов в Сирии в ответ на химическую атаку.

 

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Теги: Россия, Пентагон, Сирия, ракеты, Башар Аль-Асад, химическое оружие, Конфликт в Сирии, авиаудары по Сирии, Россия в Сирии, новости Сирии
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