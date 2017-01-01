Премьер Грузии покинул пост главы правящей партии

На посту главы правящей партии Георгия Квирикашвили сменит бывший премьер, основатель Грузинской мечты, бизнесмен Бидзина Иванишвили.

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили покидает пост председателя правящей партии Грузинская мечта. Об этом глава правительства заявил журналистам на брифинге в четверг, 26 апреля, передает телеканал Рустави-2.

Отмечено, что на посту его сменит бывший премьер, основатель указанной партии, бизнесмен Бидзина Иванишвили.

Ожидается, что на ближайшем заседании партии Иванишвили изберут ее председателем. Будут избраны и новые члены политического совета.

"Я рад, что господин Бидзина согласился", - сказал Квирикашвили.

Политик считает, что возвращение Иванишвили положительно повлияет на политическую жизнь страны.

Как известно, Грузинская мечта пришла к власти в 2012 году. В 2013 году поддержанный этой партией кандидат, Георгий Маргвелашвили, был избран президентом Грузии. Иванишвили занимал пост премьера страны в 2012-2013 годах.

В марте появилась информация о возможной отставке Квирикашвили. Это произошло после того, как он опубликовал открытое письмо к руководству России, в котором указал на трудности при нормализации двусторонних отношений, напомнив о вооруженном конфликте в Южной Осетии в 2008 году. Оппозиционное Единое национальное движение назвало письмо премьера капитуляцией перед Россией.

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