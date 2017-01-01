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Премьер Грузии покинул пост главы правящей партии

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На посту главы правящей партии Георгия Квирикашвили сменит бывший премьер, основатель Грузинской мечты, бизнесмен Бидзина Иванишвили.
Георгий Квирикашвили покидает пост председателя Грузинской мечты
Георгий Квирикашвили покидает пост председателя Грузинской мечты
ЕРА

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили покидает пост председателя правящей партии Грузинская мечта. Об этом глава правительства заявил журналистам на брифинге в четверг, 26 апреля, передает телеканал Рустави-2.

Отмечено, что на посту его сменит бывший премьер, основатель указанной партии, бизнесмен Бидзина Иванишвили.

Ожидается, что на ближайшем заседании партии Иванишвили изберут ее председателем. Будут избраны и новые члены политического совета.

"Я рад, что господин Бидзина согласился", - сказал Квирикашвили.

Политик считает, что возвращение Иванишвили положительно повлияет на политическую жизнь страны.

Как известно, Грузинская мечта пришла к власти в 2012 году. В 2013 году поддержанный этой партией кандидат, Георгий Маргвелашвили, был избран президентом Грузии. Иванишвили занимал пост премьера страны в 2012-2013 годах.

В марте появилась информация о возможной отставке Квирикашвили. Это произошло после того, как он опубликовал открытое письмо к руководству России, в котором указал на трудности при нормализации двусторонних отношений, напомнив о вооруженном конфликте в Южной Осетии в 2008 году. Оппозиционное Единое национальное движение назвало письмо премьера капитуляцией перед Россией.

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Теги: Грузия, Тбилиси, премьер-министр, Партия, пост, увольнение, Иванишвили
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Источник: korrespondent.net

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