Переключиться на мобильную версию

Представители РФ заявили, что отказываются выполнять решения ПАСЕ

Комментариев: 3
Российская Федерация никогда не будет выполнять решения ПАСЕ по Украине. Об этом заявили представители РФ, находящиеся в Страсбурге.
РФ отказывается выполнять решения ПАСЕ
РФ отказывается выполнять решения ПАСЕ

Даже в случае возвращения в ПАСЕ, Россия не будет выполнять решения Ассамблеи, касающиеся украинского вопроса. Об этом в Страсбурге в четверг, 26 апреля, заявил депутат Госдумы, председатель комитета по иностранным делам Леонид Слуцкий, сообщает Европейская правда.

Российская делегация отсутствует в составе Ассамблеи, поскольку не подала в Страсбург свой персональный состав в знак протеста против санкций. Однако российских делегатов приглашают к участию в специальном комитете, который рассматривает возможность снятия с РФ санкций и ее возвращение к работе в ПАСЕ.

На этот раз российскую сторону на этой встрече представляет Слуцкий.

Перед началом встречи на вопрос журналистов о том, когда РФ начнет выполнение санкций, он ответил коротко: "Никогда". В январе точно такую позицию обнародовал его коллега Константин Косачев, председатель комитета Совета Федерации по иностранным делам.

Как известно, Слуцкий, как и Косачев, находится также под санкциями Европейского союза, отноительно него действует запрет на въезд, но в случае его участия в международных событиях действие запрета приостанавливается.

Как сообщалось, накануне ПАСЕ заявила о "российской войне против Украины" и призвала Россию прекратить поставлять оружие, боеприпасы и военных на восток Украины.

Ранее ПАСЕ признала оккупацию части Донбасса Россией.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, ЕС, ПАСЕ, санкции
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
Колишній-східняк    26.04.2018, 17:43
Оценка:  +4
Колишній-східняк
Nеver sаy nаver!
Sinobi-life    26.04.2018, 17:34
Оценка:  +5
Sinobi-life
Орда во всей красе???
chytan    26.04.2018, 16:57
Оценка:  +6
chytan
А подкиньте ка ей еще санкций !!!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь