Переключиться на мобильную версию

Китай принял на вооружение новые баллистические ракеты

Комментариев: 1
Ракета DF-26 способна нести как ядерные, так и обычные боеголовки на расстояние до 4 тысяч километров.
Ракеты Дунфэн-26 на параде в Пекине
Ракеты Дунфэн-26 на параде в Пекине

Ракетный комплекс DF-26 (Дунфэн-26) официально принят на вооружение ракетных войск Народно-освободительной армии Китая. Об этом сказал официальный представитель минобороны У Цянь, сообщает Синьхуа в четверг, 26 апреля.

"DF-26 – баллистическая ракета средней и большой дальности нового поколения, разработанная Китаем собственными силами с применением ряда новейших технологий. Она способна нести как ядерные, так и обычные боеголовки", – говорится в сообщении.

Новая ракета способна поражать цели на расстоянии до 4 тысяч километров. Она предназначена для уничтожения наземных объектов, кораблей и других целей.

Ранее сообщалось, что китайские войска провели боевое испытание нового типа ракет. Военные заявили, что достигли ожидаемых результатов.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Минобороны, Китай, ракета, войска, баллистическая ракета
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Woodbrother    26.04.2018, 17:43
Оценка:  0
Woodbrother
До США не достанет, а вот до россии -в самый раз .
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь