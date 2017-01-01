В Калифорнии задержали серийного убийцу и насильника, которого искали 40 лет
Неуловимый калифорнийский убийца был пойман после сорока лет поисков. Об этом в четверг, 26 апреля, сообщила ТСН.
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Убийца по прозвищу Киллер золотого штата держал в страхе всю Калифорнию в 1970-х годах. Он убил двенадцать человек и изнасиловал пятьдесят женщин. Полицейские даже допускали, что он работает в правоохранительных органах – настолько мастерски ему удавалось скрываться. И догадки все-таки подтвердились.
Дом в тихом районе американского Сакраменто окружает полиция. 40 лет ФБР искало калифорнийского убийцу по прозвищу “Киллер золотого штата“. И наконец нашли.
По ночам Джеймс Джозеф Ди Анжело - бывший полицейский, врывался в дома жертв, связывал мужчин и детей и у них на глазах насиловал женщин. Либо убивал хозяев и грабил их дома. Долгое время полиция не связывала между собой эти преступления.
Но после каждого эпизода полицейские собирали образцы ДНК и хранили их годами. В конце именно они и привели к преступнику. Попался он на мелкой краже, в руки полиции попал предмет, содержащий ДНК “Киллера золотого штата“.
“Мы нашли этого человека. Детективы арестовали 70-летнего Джеймса Джозефа Ди Анжело, - говорит шериф. При задержании преступник не оказывал никакого сопротивления.
Напомним, 20 апреля в США казнили самого старого заключенного. Уолтеру Лерою Муди было 83 года.