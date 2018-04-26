Россия не договорилась о своем возвращении в ПАСЕ

Обсуждение условий возвращения Российской Федерации в Парламентскую ассамблею Совета Европы продолжится 1 июня в столице Хорватии.

Россия пока не сможет вернуться в ПАСЕ

В Страсбурге в четверг, 26 апреля, закончилось заседание специального комитета ПАСЕ, который занимается вопросом возвращения России к работе в Страсбурге. Однако, никакого решения по существу так и не было принято. Об этом сообщил Европейской правде народный депутат Алексей Гончаренко, представлявший Украину на этой встрече.

По его словам, вопреки настойчивым попыткам некоторых депутатов, решения по возвращению России так и не были приняты.

"Единственное решение, которое было принято, касается процедуры: установлен крайний срок для подачи предложений национальных делегаций. Несмотря на очень настойчивое стремление отдельных депутатов, ни одного решения по существу принято не было", - рассказал он.

Гончаренко уточнил: дискуссия о первых вопросах повестки дня затянулась настолько, что депутаты за полтора часа так и не перешли к основной теме - о восстановлении полномочий российской делегации.

"Мы исчерпали время и должны были идти на дебаты по Сирии. Поэтому продолжим на встрече в Загребе 1 июня", - пояснил он.

Стоит заметить, что эта задержка идет на пользу украинской стороне. Дело в том, что в июне, скорее всего, истечет срок полномочий президента ПАСЕ и председателя специального комитета Микеле Николетти, который является сторонником снятия санкций с россиян.

Напомним, представители РФ заявили, что отказываются выполнять решения ПАСЕ.

Как сообщалось, накануне ПАСЕ заявила о "российской войне против Украины" и призвала Россию прекратить поставлять оружие, боеприпасы и военных на восток Украины.

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