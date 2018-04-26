В Москве в бизнес-центре обрушились конструкции, есть пострадавшие

В деловом комплексе в центре российской столицы произошло обрушение конструкций, что привело к травмированию как минимум двух человек.

В Москве в деловом центре на Краснопресненской набережной произошло обрушение конструкций, в результате чего пострадали два человека. Об этом со ссылкой на источники в МЧС России сообщает в четверг, 26 апреля, РБК.

"На службу 101 поступила информация об обрушении конструкций в здании по адресу: ЦАО, Краснопресненская набережная, д. 6, ДЦ Капитал. Прибывшие на место предполагаемой ЧС сотрудники МЧС провели разведку, в ходе которой выявлены двое пострадавших на восьмом этаже, предварительно рабочие", - рассказал источник.

В ГУ МЧС по Москве сообщили, что помощь спасателей в инциденте в офисном комплексе не понадобилась.

"Была заявка об инциденте с подвесным потолком. Сотрудники выехали на место после сообщения, помощь МЧС не понадобилась", - пояснили в ГУ МЧС Москвы.

Отмечено, что по указанному адресу расположен деловой центр Токо Тауэр, построенный в 1996 году. Всего в доме 18 этажей.

Ранее сообщалось, что в России обрушилось перекрытие в супермаркете.

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