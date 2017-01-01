В США произошел взрыв на НПЗ: 20 пострадавших

Взрыв на нефтеперерабатывающем заводе в городе Сьюпириор штата Висконсин был слышен на расстоянии нескольких кварталов. Пострадали минимум 20 человек, шесть из них госпитализированы.

Пожар после взрыва на нефтеперерабатывающем заводе в США twitter.com/WDAYnews

В США в результате взрыва на нефтеперерабатывающем заводе в городе Сьюпириор штата Висконсин пострадали, по меньшей мере, 20 человек. Об этом со ссылкой на мэра города Джима Пейна сообщает в четверг, 26 апреля, издание Time.

По словам мэра, пострадали 20 человек, шесть из них доставили в больницу. Он также отметил, что обстановка "стабильная", но пока нельзя сказать, увеличится ли число жертв.

В свою очередь в департаменте полиции Сьюпириор доложили, что на месте работают сотрудники спасательной службы. Угрозы для жителей и необходимости эвакуации нет.

Как отмечается, сообщение о взрыве на НПЗ пожарная служба получила примерно в 10:06 (18:06 по киевскому времени). Согласно первоначальным отчетам, пострадали, по меньшей мере, шесть человек. Информации о состоянии пострадавших пока нет.

По данным очевидцев, взрыв был слышен на расстоянии нескольких кварталов.

Всего на указанном заводе работает 180 человек. Он принадлежит канадской нефтегазовой компании Husky Energy.

Ранее сообщалось, что в столице Украины произошел взрыв у здания Киевэнерго.

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