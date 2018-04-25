В Госдеп назначат этническую украинку - СМИ

Эксперт по вопросам внешней политики Пола Добрянски может быть назначена на вторую по рангу позицию в американском внешнеполитическом ведомстве.

Пола Добрянски была высокопоставленным дипломатом во времена Джорджа Буша

Одну из высших должностей в Государственном департаменте США может занять американский политический деятель и эксперт по вопросам внешней политики Пола Добрянски, имеющая украинские корни. Об этом в четверг, 26 апреля, сообщило американское информагентство Bloomberg со ссылкой сразу на три источника.

"Администрация Трампа планирует номинировать Полу Добрянски, высокопоставленного дипломата во времена президента Джорджа Буша, на высокую политическую должность в Государственном департаменте",- говорится в сообщении.

Планируется, что Добрянски заменит Томаса Шеннона, который сейчас находится на второй по ранге позиции в американском внешнеполитическом ведомстве и уже заявил о намерении уйти на пенсию.

Ранее Добрянски работала на позициях специального посланника США в Северной Ирландии, а также заместителя государственного секретаря США в глобальных делах.

Сейчас Добрянски работает старшим научным сотрудником Центра наук и международных отношений Белфер в Гарварде.

Пола Добрянски родилась в американской семье украинского происхождения. Ее отец, Лев Добрянски, много лет возглавлял Украинский конгрессовый комитет Америки (УККА).

Как сообщалось, Сенат США утвердил Майка Помпео госсекретарем.

Ранее МИД Канады возглавила украинка по происхождению.

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