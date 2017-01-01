Помпео официально вступил в должность госсекретаря США

В четверг, 26 апреля, судья Верховного суда Самюэл Алито привел к присяге государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Майкла Помпео.

Церемония присяги Майкла Помпео, ранее утвержденного Сенатом США в должности госсекретаря, состоялась в Вашингтоне, сообщила официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт.

"Судья Верховного суда Самюэл Алито привел к присяге госсекретаря", – говорится в заявлении Нойерт.





Трамп рассказал о встрече Помпео и Ким Чен Ына Ожидается, что 27 апреля Помпео в рамках первой рабочей поездки направится в Брюссель, где он будет представлять США на встрече глав МИД стран НАТО.

Вскоре госсекретарь США также планирует посетить Израиль, Саудовскую Аравию и Иорданию.

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