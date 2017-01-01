Число жертв протестов в Никарагуа возросло до 63 человек
В Никарагуа несколько дней продолжались столкновения полиции и митингующих, которые выступали против реформы социального обеспечения.
"То, что было, – это бойня над студентами, над народом Никарагуа", – сообщил представитель постоянной комиссии по правам человека в Никарагуа Маркос Кармона.
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Напомним, протесты в Никарагуа начались 18 апреля на фоне предложенной властями реформы, которая предполагала увеличение суммы отчислений работодателей и трудящихся в фонды социального страхования. Президент Даниэль Ортега уже отменил ее.
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