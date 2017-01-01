Переключиться на мобильную версию

Опубликованы фото со встречи Помпео и Ким Чен Ына

Комментариев: 0
На фотографиях госсекретарь США Майкл Помпео и лидер КНДР Ким Чен Ын пожимают друг другу руки на фоне интерьеров резиденции северокорейского лидера.
Майкл Помпео и Ким Чен Ын
Майкл Помпео и Ким Чен Ын
twitter.com/PressSec
 
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в четверг, 26 апреля, опубликовала в Twitter фото с секретной встречи нынешнего госсекретаря США Майка Помпео и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, состоявшейся в начале апреля.
 
"Замечательно, что госсекретарь Помпео утвержден в должности. Его отличная работа поможет президенту в его усилиях по денуклеаризации Корейского полуострова", – написала Сандерс.
 
Она отметила, что две фотографии были сделаны во время поездки Помпео в Пхеньян на первых выходных апреля.
 
Глава ЦРУ встречался с Ким Чен Ыном - СМИ
 
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп подтвердил, что Помпео, тогда еще не утвержденный в должности госсекретаря, встречался с Ким Чен Ыном.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, фото, КНДР, Ким Чен Ын, Майкл Помпео
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь